Green pass obbligatorio al lavoro, Faq governo su dpcm (Di lunedì 18 ottobre 2021) Green pass Italia obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, nuove Faq del governo chiariscono alcuni aspetti legati alla certificazione verde, con particolare riferimento a chi ne è sprovvisto. Le nuove Faq riguardano anche badanti e parrucchieri. CONTRATTI DI lavoro – “I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di Green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni” si legge in una delle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sull’ultimo dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. SE IL Green ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021)Italiaanche nei luoghi di, nuove Faq delchiariscono alcuni aspetti legati alla certificazione verde, con particolare riferimento a chi ne è sprovvisto. Le nuove Faq riguardano anche badanti e parrucchieri. CONTRATTI DI– “I contratti distipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti disono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni” si legge in una delle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sull’ultimofirmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. SE IL...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - horusarcadia : @annacimmino57 @myrtamerlino ah perchè Zaja, Fedriga,Toti, Brunetta ecc sono no green-pass !? - Sto_con_Put_in : RT @GuidoDeMartini: ???? CAGLIARI 18-10-21, PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ CON TRIESTE ???? Anche oggi, in piazza contro il green pass e vicini ai man… -