Forza Horizon 5 sta per arrivare e Microsoft ci ricordacome si pronuncia davvero ' Forza'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Con l'imminente uscita di5,ha ricordato ai fan il modo in cui dovrebbe essereto "". L'ingegnere di Xbox Brenna Duffitt ha ricordato ai giocatori che dovrebbe essereto "FORT-ZA e non FORZZA". Kelly Lombardi, Xbox global games marketing, è intervenuta con un divertente meme di Hermione di Harry Potter che spiega come si. Leggi altro...

Con l'imminente uscita di Forza Horizon 5, Microsoft ha ricordato ai fan il modo in cui dovrebbe essere pronunciato "Forza". L'ingegnere di Xbox Brenna Duffitt ha ricordato ai giocatori che dovrebbe e ...Microsoft ha lanciato un contest aperto a tutti. Potete vincere il nuovo controller Xbox in edizione limitata Forza Horizon 5.