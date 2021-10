Fiorentina | dall’Inghilterra | “è duello in Premier League per Vlahovic a gennaio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dusanè uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, il calciatore dellasi è messo in mostra dal punto di vista realizzativo. La decisione del calciatore è stata quella di non rinnovare il contratto con il club viola e potrebbe cambiare aria già dalla sessione di. Nel mercato estivo laha rifiutato un’offerta da 60 milioni di euro, sarà difficile incassare la stessa cifra anche nel mercato invernale. La Juventus segue con attenzione la vicenda, ma deve fare i conti con problemi di liquidità. Secondo quanto riporta il ‘Sun’ si preannuncia un testa a testa tra due squadre di: il Newcastle e il Tottenham. La nuova proprietà del Newcastle è pronta a fare follie per costruire una squadra competitiva e disputare una stagione ...