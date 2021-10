Euro 2020, mancanza di ordine pubblico nella finale: due partite a porte chiuse per l’Inghilterra (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono passati tre mesi dall’11 luglio, giorno della finale di Euro 2020 che ha consacrato l’Italia di Roberto Mancini come Campione d’Europa. A più di novanta giorni da quella data, però, la Uefa ha deciso di pronunciarsi in merito alla mancanza di ordine pubblico causata a Wembley dai padroni di casa dell’Inghilterra, infliggendo agli inglese una multa e due partite a porte chiuse. Ecco il comunicato ufficiale della Uefa: “A seguito di un’indagine condotta da un ispettore etico e disciplinare, la Uefa ha adottato oggi la seguente decisione: ordine per la Federcalcio inglese di giocare le sue prossime due partite in competizioni Uefa a porte ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono passati tre mesi dall’11 luglio, giorno delladiche ha consacrato l’Italia di Roberto Mancini come Campione d’pa. A più di novanta giorni da quella data, però, la Uefa ha deciso di pronunciarsi in merito alladicausata a Wembley dai padroni di casa del, infliggendo agli inglese una multa e due. Ecco il comunicato ufficiale della Uefa: “A seguito di un’indagine condotta da un ispettore etico e disciplinare, la Uefa ha adottato oggi la seguente decisione:per la Federcalcio inglese di giocare le sue prossime duein competizioni Uefa a...

