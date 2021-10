De Magistris ai saluti | “Napoli | sei la città più bella del mondo”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Con oggi finisce una missione durissima che mi ha donato emozioni senza pari. Non è però oggi il giorno del bilancio politico. Lo farò certamente nelle prossime settimane. Ora voglio solo ringraziare, lapiùdel. Voglio ringraziare i napoletani, un popolo che si è rialzato ed ha creduto nel riscatto. Ai bambini e ai giovani un pensiero speciale perché sono stati il motore straordinario di questi anni. Tante persone hanno lanciato il cuore oltre l’ostacolo ed hanno agito solo per amore della nostra terra. Ho sempre operato con i valori con i quali mi sono formato e che certo non si comprano al mercato. E di questo devo ringraziare i miei genitori che non ci sono più da tempo, la mia famiglia, i miei affetti, i miei amici, i miei maestri, la scuola e l’università ...

Finisce oggi l'era di Luigi de Magistris a Napoli, il sindaco che per gli ultimi 10 anni, ha governato la città prima con l'entusiasmo e poi la rassegnazione e demoralizzazione del suo popolo. 10 anni difficili, di battaglie vinte ... «Con oggi finisce una missione durissima che mi ha donato emozioni senza pari». Luigi de Magistris, nel giorno in cui lascia la fascia tricolore per passarla a Gaetano Manfredi, neo eletto sindaco di ... Luigi de Magistris ha salutato per l'ultima volta Napoli da sindaco. Un messaggio commovente che ringrazia il popolo napoletano ...