“Dai, diciamo a tutti la verità”. Barbara D’Urso smaschera in diretta Amedeo Goria e Vera Miales (Di lunedì 18 ottobre 2021) Puntata bollente di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata di lunedì 18 ottobre. E grande protagonista è stata proprio la padrona di casa Barbara D’Urso, che non ha fatto tanti giri di parole e ha stroncato l’ospite Amedeo Goria, nonché la sua fidanzata Vera Miales. L’ex concorrente del ‘GF Vip 6’, uscito da poco dalla Casa più spiata d’Italia, è stato collegato con la trasmissione di Canale 5 e si è soffermato sulla sua dolce metà, alla luce anche delle voci uscite su una presunta gravidanza di Vera. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, ha ascoltato tutto quello che si sono detti nella Casa e ha preferito abbandonare lo studio, mentre si confrontavano Goria e Miales nell’ultima puntata in diretta. Quindi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Puntata bollente di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata di lunedì 18 ottobre. E grande protagonista è stata proprio la padrona di casa, che non ha fatto tanti giri di parole e ha stroncato l’ospite, nonché la sua fidanzata. L’ex concorrente del ‘GF Vip 6’, uscito da poco dalla Casa più spiata d’Italia, è stato collegato con la trasmissione di Canale 5 e si è soffermato sulla sua dolce metà, alla luce anche delle voci uscite su una presunta gravidanza di. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, ha ascoltato tutto quello che si sono detti nella Casa e ha preferito abbandonare lo studio, mentre si confrontavanonell’ultima puntata in. Quindi ...

Advertising

borghi_claudio : @jacopo_iacoboni Se il ragionamento è questo vogliamo allora parlare di quanto tutti noi paghiamo la cassa dei gior… - foolxhazza : diciamo che come distanza è fattibile dai - akakarolina : La destra ha scoperto che gli sbirri pestano, e selvaggiamente. Ha scoperto che i celerini non sono dei principi.… - egiannetta : RT @GretaMessori: Il @SalonedelLibro chiude con un bilancio eccezionale, straordinario (nel senso etimologico dei termini) di 150.000 prese… - yourblackwings : caro jimin ti va di rifare come nei MAMA 2014? Diciamo dai una versione aggiornata ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dai diciamo Scontri a Trieste, feriti tre poliziotti: dai manifestanti insulti ai giornalisti. Puzzer: 'Vogliamo parlare col governo' Quando scendiamo vi diciamo come procederà. Ho massimo rispetto per voi e non possiamo stare seduti sotto il sole qui tutto il giorno. Mi state ringraziando da venerdì io vi chiedo ancora 15 minuti ...

Serracchiani: stop disordini no pass a Trieste Alle forze dell'ordine noi invece diciamo grazie, come a tutti quei portuali e quei lavoratori che ... commentando lo sgombero del porto di Trieste occupato dai no green pass da parte delle forze dell'...

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli gela Morgan: “Da 10 anni aspetto una tua chiamata” Il Fatto Quotidiano Quando scendiamo vicome procederà. Ho massimo rispetto per voi e non possiamo stare seduti sotto il sole qui tutto il giorno. Mi state ringraziando da venerdì io vi chiedo ancora 15 minuti ...Alle forze dell'ordine noi invecegrazie, come a tutti quei portuali e quei lavoratori che ... commentando lo sgombero del porto di Trieste occupatono green pass da parte delle forze dell'...