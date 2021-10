Covid: Mattarella, 'occasione irripetibile rinnovamento, occasione da non perdere' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pisa, 18 ott. (Adnkronos) - "Uno studente illustre di questo ateneo, Piero Calamandrei, nel '46 parlava di quel momento come di un'occasione irripetibile di rinnovamento dell'Italia. Siamo nuovamente in questa condizione, grazie alla scienza e alle vaccinazione, al comportamento dei nostri concittadini, alla coraggiosa scelta dell'Unione europea con grandi risorse consegnate. Abbiamo di fronte a noi la possibilità irripetibile di rinnovare il nostro Paese: non possiamo perdere questa occasione, danneggeremmo duramente i giovani e le future generazioni, dobbiamo collocarla a frutto, condurla a buon risultato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pisa, 18 ott. (Adnkronos) - "Uno studente illustre di questo ateneo, Piero Calamandrei, nel '46 parlava di quel momento come di un'didell'Italia. Siamo nuovamente in questa condizione, grazie alla scienza e alle vaccinazione, al comportamento dei nostri concittadini, alla coraggiosa scelta dell'Unione europea con grandi risorse consegnate. Abbiamo di fronte a noi la possibilitàdi rinnovare il nostro Paese: non possiamoquesta, danneggeremmo duramente i giovani e le future generazioni, dobbiamo collocarla a frutto, condurla a buon risultato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella Il presidente Mattarella inaugura l'anno accademico ... ospite d'eccezione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . In apertura il Coro e l'... Alberto Fanfani , morto nel crollo del ponte Morandi, e Christin Tadjuidje Kamdem , vittima del Covid - ...

Pavia, inchiesta su appalti truccati: sequestrata cooperativa ambulanze Mattarella la medaglia per il nostro coraggio e per la nostra professionalità ci hai consegnato e ... a voce alta, dire quali sono le verità oggettive, soprattutto perché nel periodo Covid siamo stati ...

Covid: Mattarella, 'sorprende violenza, crea tristezza più che allarme e ostacola ripresa' La Sicilia Covid: Mattarella, 'occasione irripetibile rinnovamento, occasione da non perdere' Pisa, 18 ott. (Adnkronos) - "Uno studente illustre di questo ateneo, Piero Calamandrei, nel '46 parlava di quel momento come di un'occasione irripetibile di rinnovamento dell'Italia. Siamo nuovamente ...

Covid: Mattarella, ‘sorprende violenza, crea tristezza più che allarme e ostacola ripresa’ “Sono comportamenti -ha aggiunto il Capo dello Stato- che creano allarme, o meglio, creano tristezza, non molto allarme, perchè si infrangono contro la determinazione, il senso di responsabilità, il s ...

