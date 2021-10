Chi è Ainett Stephens? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ecco cosa sappiamo su Ainett Stephens, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età, altezza, peso, vita privata e Instagram. Chi è Ainett Stephens Nome e Cognome: Ainett Mery Stephens SifontesData di nascita: 28 gennaio 1982Luogo di Nascita: Ciudad Guayana (Venezuela)Età: 39 annialtezza: 1,82 cmPeso: 59 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Modella, showgirl e conduttrice televisivaMarito: Nicola RadiciFigli: Ha un figlio, ChristopherTatuaggi: Non ha tatuaggiProfilo Instagram: @AinettStephensreal Ainett Stephens L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ecco cosa sappiamo su, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età,, peso,. Chi èNome e Cognome:MerySifontesData di nascita: 28 gennaio 1982Luogo di Nascita: Ciudad Guayana (Venezuela)Età: 39 anni: 1,82 cmPeso: 59 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Modella, showgirl e conduttrice televisivaMarito: Nicola RadiciFigli: Ha un figlio, ChristopherTatuaggi: Non ha tatuaggiProfilo: @realL'articolo proviene da Novella 2000.

