Trieste, ora il presidio è in mano ai No Green pass. Sarà Ugo Rossi il nuovo leader della protesta? (Di domenica 17 ottobre 2021) «I portuali di Trieste hanno ricevuto una minaccia dal governo. C’è bisogno di fare massa». Si legge così in un volantino che sta girando nelle ultime ore sulle chat dei No Green pass veneti. È firmato da Unione Gruppi Veneti e Veneto No Green pass, due gruppi Telegram attivi contro il certificato introdotto dal Governo Draghi. I gruppi non sono numerosi, in tutto arrivano a circa 3 mila utenti, eppure questo volantino chiarisce bene cosa è diventato il presidio del porto di Trieste. Ormai i portuali contano poco. Sono ridotti a qualche decina e Stefano Puzzer, il loro leader, ha deciso di fare un passo indietro e dimettersi dal suo ruolo nel Coordinamnento dei lavoratori portuali, il sindacato autonomo che ha indetto il ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) «I portuali dihanno ricevuto una minaccia dal governo. C’è bisogno di fare massa». Si legge così in un volantino che sta girando nelle ultime ore sulle chat dei Noveneti. È firmato da Unione Gruppi Veneti e Veneto No, due gruppi Telegram attivi contro il certificato introdotto dal Governo Draghi. I gruppi non sono numerosi, in tutto arrivano a circa 3 mila utenti, eppure questo volantino chiarisce bene cosa è diventato ildel porto di. Ormai i portuali contano poco. Sono ridotti a qualche decina e Stefano Puzzer, il loro, ha deciso di fare uno indietro e dimettersi dal suo ruolo nel Coordinamnento dei lavoratori portuali, il sindacato autonomo che ha indetto il ...

Advertising

you_trend : Affluenza ore 12 a #Trieste: 11,4% (uguale rispetto alla stessa ora del 1° turno). Affluenza ore 12 al ballottaggi… - you_trend : Affluenza ore 19 a #Trieste: 26,5% (-2,3% rispetto alla stessa ora del 1° turno). Affluenza ore 19 al ballottaggio… - borghi_claudio : @GilgameshF_a_te Per i portuali vale questo ???? - cuoreitaliano7 : RT @giulianol: Si lamentano del fatto che il 40% dei portuali di Trieste non siano vaccinati. Ora, mi chiederei: quanti portuali sono stati… - franzulli77 : RT @liliaragnar: IMPORTANTE!!! FAR GIRARE #Trieste ora. Ho avuto ulteriore comunicazione che la Polizia presente NON ha avuto alcun ordine… -