Maratona Parigi 2021, risultati e classifiche: vincono Rotich e Memuye. Catherine Bertone 12esima (Di domenica 17 ottobre 2021) Il keniano Elisha Rotich e l'etiope Tigist Memuye hanno trionfato al termine di una grande Maratona di Parigi 2021. Al maschile Rotich ha chiuso con il tempo di 2h04'23", riuscendo a precedere Hailemaryam Kiros (2h04'42") e Hillary Kipsambu (2h04'45"). Andatura velocissima nel complesso, al punto che sono cinque gli atleti scesi sotto le 2h05? e otto quelli sotto le 2h06?. Crollo invece nel finale per l'etiope Tsegaye Getachew che al passaggio ai 40km aveva fatto segnare il secondo miglior tempo, prima di chiudere ottavo. Podio tutto etiope al femminile con la Memuye che ha fatto segnare 2h26'12" al traguardo, davanti alle connazionali Yenenesh Dinkesa e Fantu Jimma, che hanno corso rispettivamente in 2h26'15" e in 2h26'22".

