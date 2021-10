Juventus-Roma, UFFICIALE: ancora un ko, resta a casa! (Di domenica 17 ottobre 2021) Un’ennesima tegola in vista di Juventus-Roma: il big match dell’Allianz Stadium perde un altro dei protagonisti Una nuova defezione, pesantissima, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo Morata e Dybala,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 17 ottobre 2021) Un’ennesima tegola in vista di: il big match dell’Allianz Stadium perde un altro dei protagonisti Una nuova defezione, pesantissima, per ladi Massimiliano Allegri. Dopo Morata e Dybala,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - DragonManuel10 : RT @romeoagresti: #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??… - bonagjergji1 : RT @OfficialASRoma: ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 100 in casa della Juventus considerando tutte le competizioni 10 stati… -