Insigne sbaglia il rigore | bellissimo gesto di Spalletti

Advertising

infoitsport : LIVE - Napoli 0-0 Torino: Insigne si fa ipnotizzare da Milinkovic e sbaglia il rigore! - Bianca34874951 : RT @fulviogiuliani: Giusto e bello sostenere #Insigne, ma l’unica cosa da fare - se un rigorista ne sbaglia 3 su 4 - è procurarrne altri e… - lettore1969 : @FerraraLiberato Evitiamo le solite frasi fatte! Insigne non è adatto come rigorista, è troppo emotivo, prova ne è… - bestpartofdream : Insigne si deve spaventare che sbaglia ogni rigore che io lo ho al fanta porco zio - chiar_amm : Insigne sbaglia il secondo rigore. Mai prendere un attaccante della propria squadra al Fantacalcio, perchè bestemmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne sbaglia

AreaNapoli.it

... su un altro schema da calcio da fermo, Di Lorenzo finisce a terra in area: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto masi fa ipnotizzare da Milinkovic - Savic eil terzo rigore ...Tante persone che guardano chi calcia i rigori dicono che adesso lopuò avere incertezza? Sicuramente può pensare a come tirare, se uno ha un modo di calciare a incrociare come fa ...Alle 18 al Diego Armando Maradona il Napoli scenderà in campo per rispondere al Milan, vittorioso ieri in rimonta e attualmente in vetta alla classifica a+1; dall'altra parte Juric vuole riscattare l' ...Lorenzo Insigne sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio il Napoli. Penalty guadagnato al 27' da Di Lorenzo che arriva prima di Kone e viene steso da quest'ultimo. Dagli ...