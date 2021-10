“È partito un colpo”. Tragedia in casa, uccide per errore la figlia 15enne davanti alla famiglia (Di domenica 17 ottobre 2021) Un uomo di 57 anni, Roberto Balzaretti medico legale ed ex assessore comunale con delega ai servizi sociali per i comuni della Valtenesi, ha ucciso la figlia di 15 anni involontariamente mentre maneggiava un fucile in casa a San Felice del Benaco, sul lago di Garda. L’uomo era in casa con la moglie, e ai due figli, Viola e Giacomo, quando improvvisamente è partito uno sparo. E i pallini hanno colpito la figlia Viola, 15 anni, in pieno petto. Erano circa le 17.30 quando il colpo è partito dall’arma, che era legalmente detenuta da Roberto Balzaretti, e ha raggiunto la ragazza, che è morta poco dopo. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri che indagano sul caso, quasi certamente si è trattato di un incidente. La pallottola è arrivata accidentalmente dritta al ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Un uomo di 57 anni, Roberto Balzaretti medico legale ed ex assessore comunale con delega ai servizi sociali per i comuni della Valtenesi, ha ucciso ladi 15 anni involontariamente mentre maneggiava un fucile ina San Felice del Benaco, sul lago di Garda. L’uomo era incon la moglie, e ai due figli, Viola e Giacomo, quando improvvisamente èuno sparo. E i pallini hanno colpito laViola, 15 anni, in pieno petto. Erano circa le 17.30 quando ildall’arma, che era legalmente detenuta da Roberto Balzaretti, e ha raggiunto la ragazza, che è morta poco dopo. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri che indagano sul caso, quasi certamente si è trattato di un incidente. La pallottola è arrivata accidentalmente dritta al ...

