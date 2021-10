Calcio: Juventus, risentimento all'adduttore per De Ligt, non convocato per la Roma (Di domenica 17 ottobre 2021) Torino 17 ott. - (Adnkronos) - La Juventus perde De Ligt: il difensore olandese ha accusato un risentimento all'adduttore e salterà la sfida di stasera con la Roma. Sarà da valutare per la trasferta di Champions con lo Zenit. Intanto contro il giallorossi giocherà Chiellini, titolare al fianco di Bonucci. I giallorossi recuperano invece Abraham: l'attaccante inglese dovrebbe però partire dalla panchina. Pronto Shomurodov al suo posto. Confermato il consueto 4-2-3-1, con il ritorno di Cristante dal 1' al fianco di Veretout in mediana. Questi i probabili undici di Juventus e Roma. Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All. Allegri Roma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Torino 17 ott. - (Adnkronos) - Laperde De: il difensore olandese ha accusato unall'e salterà la sfida di stasera con la. Sarà da valutare per la trasferta di Champions con lo Zenit. Intanto contro il giallorossi giocherà Chiellini, titolare al fianco di Bonucci. I giallorossi recuperano invece Abraham: l'attaccante inglese dovrebbe però partire dalla panchina. Pronto Shomurodov al suo posto. Confermato il consueto 4-2-3-1, con il ritorno di Cristante dal 1' al fianco di Veretout in mediana. Questi i probabili undici di(4-4-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All. Allegri...

