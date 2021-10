(Di domenica 17 ottobre 2021)D'(Milano) - D omenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere ilad alta intensità ad'...

Advertising

infoitinterno : Ballottaggio Cassano d'Adda: sfida tra Caglio e Colombo. L'affluenza per il nuovo sindaco - Giorno_Milano : Ballottaggio Cassano d'Adda: sfida tra Caglio e Colombo. L'affluenza per il nuovo sindaco - LiberoTes : RT @LegaSalvini: A Cassano d’Adda (Milano) domenica e lunedì tocca a voi! Al ballottaggio votate Fabio Colombo! - TonusAldo : RT @LegaSalvini: A Cassano d’Adda (Milano) domenica e lunedì tocca a voi! Al ballottaggio votate Fabio Colombo! - Noiconsalvini : A Cassano d’Adda (Milano) domenica e lunedì tocca a voi! Al ballottaggio votate Fabio Colombo! -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Cassano

IL GIORNO

Poi , Peschiera Borromeo, Nerviano ed'Adda, nel Milanese. A Monza e Brianzaad Arcore, Desio, Seveso e Vimercate . Mentre, nella Bergamasca a Caravaggio e nel Pavese a ...D'Adda (Milano) - D omenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco.ad alta intensità ad'Adda . Al primo turno del 3 - 4 ottobre c'è stato sostanzialmente un pareggio fra il vicesindaco uscente Vittorio Caglio , Pd, candidato del centrosinistra (...Fino alle 23 seggi aperti negli 11 comuni lombardi che scelgono al secondo turno i loro nuovi sindaci e sindache e le amministrazioni ...Oggi domenica 17 ottobre e domani lunedì 18 ottobre si torna alle urne in 11 comuni della Lombardia, chiamati al secondo turno di voto per eleggere sindaci e amministrazioni comunali. Si vota con gli ...