Primo giorno di green pass, il 'bollettino': 22,6% in più di certificati di malattia (Di sabato 16 ottobre 2021) Aumenta la percentuale dei certificati di malattia nel Primo giorno di applicazione del green pass . A fine giornata l' Inps ha registrato un aumento di 17.340 lavoratori ammalati rispetto al venerdì ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 16 ottobre 2021) Aumenta la percentuale deidineldi applicazione del. A fine giornata l' Inps ha registrato un aumento di 17.340 lavoratori ammalati rispetto al venerdì ...

