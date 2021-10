Oroscopo del Sud | progetti redditizi in arrivo per Toro | Cancro | Acquario e Pesci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ariete: Se stai cercando di rinegoziare un accordo con il tuo compagno o partner, puoi stare certo che non ci saranno battute d'arresto ora. Mercurio è retrogrado nel settore delle relazioni più strette e può aiutarti a capire il modo migliore per confrontarti con l'altra persona. Inoltre, Mercurio oggi formerà un legame di sostegno con Venere, il pianeta dell'armonia. Ciò suggerisce che più sei flessibile e disposto a scendere a compromessi, più felice e pacifica sarà la tua relazione.: Oggi potresti essere in grado di rinegoziare i termini finanziari di un lavoro pagato in commissioni o bonus. Questo è il giorno perfetto per affrontare il problema con un cliente. Non solo ti presenterai con onestà e gentilezza, ma sarai anche in grado di essere estremamente convincente senza sforzo. I responsabili della determinazione del compenso conoscono il tuo valore e ...