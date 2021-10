Meteo Roma del 16-10-2021 ore 06:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio a te Sì ma Giulia addensamenti sui settori Alpini ancora con tempo asciutto Maggiori schiarite attesi in serata su tutti i settori nessuna variazione attesa nelle ore notturne Al centro stabilità al mattino congeli poco e regolamenti nuvolosi sulle regioni centrali al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata Ampi spazi di sereno a partire da Toscana Umbria e Marche al sud Rosita alternate a schiarite al mattino con qualche pioggia tra Sicilia e Sardegna su quest’ultime cieli risulteranno coperti al pomeriggio in sistema il tempo sulle Isole maggiori variabilità assoluta altro eccetera isolati rovesci tra Sicilia e Sardegna non sono attese variazioni altrove temperature minime e massime ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio a te Sì ma Giulia addensamenti sui settori Alpini ancora con tempo asciutto Maggiori schiarite attesi in serata su tutti i settori nessuna variazione attesa nelle ore notturne Al centro stabilità al mattino congeli poco e regolamenti nuvolosi sulle regioni centrali al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata Ampi spazi di sereno a partire da Toscana Umbria e Marche al sud Rosita alternate a schiarite al mattino con qualche pioggia tra Sicilia e Sardegna su quest’ultime cieli risulteranno coperti al pomeriggio in sistema il tempo sulle Isole maggiori variabilità assoluta altro eccetera isolati rovesci tra Sicilia e Sardegna non sono attese variazioni altrove temperature minime e massime ...

