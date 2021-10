"Ma quale conduttrice?". Veleno puro contro Belen, la collega che la massacra: un grosso caso a Mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) Non sono certo i conduttori a dirigere il programma Tu sì que vales su Canale 5. Bensì la giuria. La trasmissione, infatti, può contare su personaggi del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E i conduttori ufficiali, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, hanno di fatto un ruolo più marginale. Platinette, a questo proposito, ha detto la sua nella rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette sul settimanale DiPiù Tv: "La qualifica di conduttore per Belen, Alessio e Martin è un po' regalata. I loro interventi sono esigui". E ancora: "Ha riscritto le regole dei programmi del sabato sera", ha scritto Mauro Coruzzi (Platinette) "perché grazie alla tecnica, alla regia e al montaggio hanno improntato il programma sullo stupore e la meraviglia delle esibizioni". Secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Non sono certo i conduttori a dirigere il programma Tu sì que vales su Canale 5. Bensì la giuria. La trasmissione, infatti, può contare su personaggi del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E i conduttori ufficiali,Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, hanno di fatto un ruolo più marginale. Platinette, a questo proposito, ha detto la sua nella rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette sul settimanale DiPiù Tv: "La qualifica di conduttore per, Alessio e Martin è un po' regalata. I loro interventi sono esigui". E ancora: "Ha riscritto le regole dei programmi del sabato sera", ha scritto Mauro Coruzzi (Platinette) "perché grazie alla tecnica, alla regia e al montaggio hanno improntato il programma sullo stupore e la meraviglia delle esibizioni". Secondo ...

