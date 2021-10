LIVE – Siena-Entella 1-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la nona giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 16 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Lanni; Milesi, Terzi, Terigi; Mora, Bianchi, Pezzella, Cardoselli, Disanto; Varela, Guberti. Allenatore: Gilardino.(4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Silverstre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Capello, Lescano. Allenatore: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Siena-Entella 0-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Siena-Entella #Serie #2021-2022 - Corte_Mir_Siena : ?Super Fat Ginger Cat + Caluvia?Aftershow Magma Selection?Sabato 23 ottobre serata dedicata alle sonorità psych roc… - OKsiena : SIENA-ENTELLA: LIVE DALLE ORE 17:30 - Corte_Mir_Siena : ?Electro Drawing? Live Drawing & Electro DJ set? Corte dei Miracoli & Link Siena presentano un evento rivolto alla… - Corte_Mir_Siena : ?Frank Sinutre live@Corte dei Miracoli?Aftershow Macheda? Black room repening weekend!!! Week end di riapertura del… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Siena

Stadionews.it

Gli ospiti, nel turno precedente, hanno vinto in casa per 3 - 0 contro il Pontedera e sono quarti, a pari merito cone Pescara, a quota 13 con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, ...... ACN1904 - VIRTUS ENTELLA 0 - 0 1' ACN1904 e Virtus Entella ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme Calciomagazine è felice di invitarvi aldi ACN1904 - ...La diretta live di Siena-Entella, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una n ...Diretta Siena Entella. Streaming video e tv del match valevole per la nona giornata d'andata del campionato di Serie C ...