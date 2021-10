Jesmyn Ward | una promessa ai fantasmi | per voi saremo fuoco

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il primo settembre 2020, Vanity Fair ha pubblicato un articolo di, «On Witness and Respair: A Personal Tragedy Followed by Pandemic» (Sulla testimonianza e sul ritorno della speranza: una tragedia personale seguita da una pandemia), un pezzo pieno di rabbia e disperazione, solo parzialmente leniti dalla speranza menzionata nel titolo, in cui la scrittrice racconta la morte del marito a seguito di complicazioni polmonari, e il periodo che la seguì, esacerbato dall’avvento della pandemia e delle rivolte scoppiate … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Nelle parole scritte dapossiamo sentire tutta l'angoscia e la preoccupazione che un evento del genere può suscitare, ma riusciamo a non abbatterci grazie alla presenza della protagonista.Katrina torna, con i suoi vissuti di razzismo, violenza e fallimenti, nei lavori di Spike Lee, in tanto rap, nei romanzi diche a quell'uragano ha dedicato Salvate le ossa , in Zeitoun di ...Il primo settembre 2020, Vanity Fair ha pubblicato un articolo di Jesmyn Ward, «On Witness and Respair: A Personal Tragedy Followed by Pandemic» (Sulla testimonianza e sul ritorno della speranza: una ...