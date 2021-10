I no green pass Cunial e Barillari non sono più barricati in Regione: «Obbligati a uscire, chiediamo asilo politico alla Svezia» (Di sabato 16 ottobre 2021) Il consigliere Davide Barillari e la deputata Sara Cunial avevano occupato l'ufficio di Barillari nel Consiglio regionale del Lazio nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. In serata sono stati costretti a uscire: «Sanificazione straordinaria» Leggi su corriere (Di sabato 16 ottobre 2021) Il consigliere Davidee la deputata Saraavevano occupato l'ufficio dinel Consiglio regionale del Lazio nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. In seratastati costretti a: «Sanificazione straordinaria»

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - evelynbani : RT @autocostruttore: Mancano i tamponi, da lunedì 300mila lavoratori a Nordest senza green pass Sono già finiti dopo il primo giorno? Grand… - dszucco : Ma se scendessimo in piazza per la green anziché per il green pass? #legalizziamostacannabis -