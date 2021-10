Giroud: “Non sono al 100%, ma mi sento bene. Felice di tornare in campo per aiutare il Milan” (Di sabato 16 ottobre 2021) Olivier Giroud ha parlato così a pochi attimi da Milan-Hellas Verona ai microfoni di DAZN: “Mi sento bene, non sono ancora al 100% ma quasi. sono molto Felice di tornare in campo. Aspettavo questo momento e voglio fare bene per aiutare la squadra a vincere. Affrontiamo una partita importante, sono molto motivato per fare una bella prestazione”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Olivierha parlato così a pochi attimi da-Hellas Verona ai microfoni di DAZN: “Mi, nonancora alma quasi.moltodiin. Aspettavo questo momento e voglio fareperla squadra a vincere. Affrontiamo una partita importante,molto motivato per fare una bella prestazione”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

