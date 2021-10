Buone notizie per Spalletti: un giocatore recuperato in extremis per il Torino (Di sabato 16 ottobre 2021) Seduta mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto situazionali di gioco, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. FOTO: Imago Malcuit terapie. Ounas e Manolas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ospina e Lozano sono rientrati dopo l’impegno con la Nazionale. FONTE: SSC NAPOLI Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Seduta mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto situazionali di gioco, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. FOTO: Imago Malcuit terapie. Ounas e Manolas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ospina e Lozano sono rientrati dopo l’impegno con la Nazionale. FONTE: SSC NAPOLI

