Uomini e donne, anticipazioni di oggi: la cacciata di Joele Milan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Che cosa vedremo nell’ultima puntata della settimana di Uomini e donne di Maria De Filippi? Dopo aver visto Gemma Galgani alle prese con una nuova infatuazione e la tronista Andrea Nicole impegnativa nella conoscenza di Ciprian, con cui è scattato il bacio a telecamere spente, oggi venerdì 15 ottobre dovremmo vedere la cacciata di Joele Milan. Quarto e ultimo appuntamento della settimana con Uomini e donne, che lo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Che cosa vedremo nell’ultima puntata della settimana didi Maria De Filippi? Dopo aver visto Gemma Galgani alle prese con una nuova infatuazione e la tronista Andrea Nicole impegnativa nella conoscenza di Ciprian, con cui è scattato il bacio a telecamere spente,venerdì 15 ottobre dovremmo vedere ladi. Quarto e ultimo appuntamento della settimana con, che lo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

marcodimaio : Una bella pagina: la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulla parità salariale tra donne e uomi… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - AzzolinaLucia : Oggi abbiamo approvato la legge sulla #paritasalariale! Una legge con cui vogliamo ridurre il divario retributivo… - baektoyeoI : stessa cosa per quanto riguarda il teatro greco, alle donne non era permesso recitare perciò gli uomini dovevano re… - MrSpazzaneve : RT @TSbagliata: In Corea del Nord le donne sono libere di scegliere tra 18 fantastiche acconciature, gli uomini soltanto una. A noi chiedon… -