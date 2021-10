THE WEEKND:”TAKE MY BREATH” RESTA IN VETTA ALLA CLASSIFICA (Di venerdì 15 ottobre 2021) La pop star canadese con 70 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, nel 2021 è stata insignita del riconoscimento di “Most Streamed R&B Artist” “TAKE My BREATH”, il singolo del vincitore di tre Grammy Awards, The WEEKND, continua a dominare la CLASSIFICA radiofonica italiana per la quarta settimana consecutiva. “TAKE My BREATH”, che rimane stabile in Top40 della CLASSIFICA Global Spotify, ha raggiunto ottimi risultati radiofonici anche nel resto del mondo: oltre che in Italia, da molte settimane è la canzone più ascoltata in Regno Unito, è #3 in Germania, Francia, Messico e Danimarca, #4 in Irlanda e in Top10 in Australia, Canada, Stati Uniti, Olanda, Norvegia e Svizzera. Il brano, che anticipa l’uscita del prossimo album, è l’ennesima ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) La pop star canadese con 70 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, nel 2021 è stata insignita del riconoscimento di “Most Streamed R&B Artist” “My”, il singolo del vincitore di tre Grammy Awards, The, continua a dominare laradiofonica italiana per la quarta settimana consecutiva. “My”, che rimane stabile in Top40 dellaGlobal Spotify, ha raggiunto ottimi risultati radiofonici anche nel resto del mondo: oltre che in Italia, da molte settimane è la canzone più ascoltata in Regno Unito, è #3 in Germania, Francia, Messico e Danimarca, #4 in Irlanda e in Top10 in Australia, Canada, Stati Uniti, Olanda, Norvegia e Svizzera. Il brano, che anticipa l’uscita del prossimo album, è l’ennesima ...

