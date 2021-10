Sofia Goggia: «Senza vaccino non sarei potuta tornare a fare quello che mi piace: sciare» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sofia Goggia e il vaccino. Sta per ricominciare la Coppa del Mondo di sci. Appuntamento per il 23 e 24 ottobre a Solden. E Sofia Goggia è ospite a Rtl 102.5. al programma “trecento secondi” di Giletti. «Senza il vaccino non sarei potuta tornare sulle piste per fare ciò che mi piace di più: sciare, il mio lavoro». A proposito delle polemiche e delle proteste per il green pass, dice: Non sono nessuno per giudicare, ciascuno ha le proprie ragioni. Rimango un’umile e modesta sportiva Senza uscire dal mio campo. Mi sono vaccinata subito, ho finito le due dosi il prima possibile. Il green pass esiste da tanto tempo. quello anti-Covid è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021)e il. Sta per ricominciare la Coppa del Mondo di sci. Appuntamento per il 23 e 24 ottobre a Solden. Eè ospite a Rtl 102.5. al programma “trecento secondi” di Giletti. «ilnonsulle piste perciò che midi più:, il mio lavoro». A proposito delle polemiche e delle proteste per il green pass, dice: Non sono nessuno per giudicare, ciascuno ha le proprie ragioni. Rimango un’umile e modesta sportivauscire dal mio campo. Mi sono vaccinata subito, ho finito le due dosi il prima possibile. Il green pass esiste da tanto tempo.anti-Covid è ...

Advertising

napolista : Sofia Goggia: «Senza vaccino non sarei potuta tornare a fare quello che mi piace: sciare» Ospite di Giletti a Rtl… - STnews365 : Sofia Goggia: 'Mi sono subito vaccinata per poter tornare in pista' La campionessa olimpica in carica e vincitrice… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Green pass: Goggia, 'senza vaccino non sarei tornata in pista': (ANSA) - ROMA, 15 OTT - 'Senza il… - zazoomblog : Sofia Goggia: “Spero di essere all’altezza. Vaccini? Fatti il prima possibile” - #Sofia #Goggia: #“Spero #essere - CorriereAlpi : SCI ALPINO - Alla vigilia della stagione che porterà alle Olimpiadi Sofia Goggia non nasconde il suo amore per Cort… -