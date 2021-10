PNC Financial | ricavi e utili trimestrali battono le previsioni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – PNC, holding bancaria e società di servizi finanziari statunitense, ha registrato una trimestrale superiore alledel mercato. Isono stati di 5,2 miliardi di dollari, in aumento dell’11% sul trimestre precedente e sopra i 5 miliardi attesi dagli analisti. L’utile per azione rettificato è stato di 3,75 dollari, rispetto ai 2,64 dollari del trimestre precedente e ai 3,20 dollari del consensus. “Nel terzo trimestre PNC ha prodotto solidi risultati finanziari che riflettono la crescita deie la forte performance della qualità del credito“, ha commentato Bill Demchak, presidente, presidente e amministratore delegato. “È importante sottolineare che abbiamo completato l’integrazione di BBVA USA, fornendo a tutti i clienti PNC esistenti e nuovi l’accesso al nostro franchising ...

