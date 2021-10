Pedri: «La mia speranza è di restare al Barcellona per molti anni» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pedri ha parlato in conferenza stampa dopo la firma sul rinnovo con il Barcellona Pedri ha parlato in conferenza stampa dopo la firma sul rinnovo con il Barcellona. Le sue parole. RINNOVO – «È successo tutto molto velocemente e devo dire grazie ai miei genitori e a mio fratello, che mi aiutano a tenere i piedi per terra. La mia speranza è di restare qui per molti anni. Stiamo attraversando un momento difficile, ma sono convinto che ci alzeremo e faremo grandi cose. La clausola (1 miliardo) rispecchia la volontà della società di puntare su di me. Il progetto e la voglia che abbiamo sono più importanti della cifra». PALLONE D’ORO MESSI – «Lo merita per tutto l’aiuto che mi ha dato e perché è il miglior giocatore del mondo». INFORTUNIO – «Non c’entra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha parlato in conferenza stampa dopo la firma sul rinnovo con ilha parlato in conferenza stampa dopo la firma sul rinnovo con il. Le sue parole. RINNOVO – «È successo tutto molto velocemente e devo dire grazie ai miei genitori e a mio fratello, che mi aiutano a tenere i piedi per terra. La miaè diqui per. Stiamo attraversando un momento difficile, ma sono convinto che ci alzeremo e faremo grandi cose. La clausola (1 miliardo) rispecchia la volontà della società di puntare su di me. Il progetto e la voglia che abbiamo sono più importanti della cifra». PALLONE D’ORO MESSI – «Lo merita per tutto l’aiuto che mi ha dato e perché è il miglior giocatore del mondo». INFORTUNIO – «Non c’entra ...

