Mystery Land, interrotto lo show di Alvin ed Aurora Ramazzotti: la grande favola non è mai sbocciata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mystery Land – La grande favola dell’ignoto chiude i battenti o quantomeno si prende una pausa di riflessione. Nei primi due appuntamenti il nuovo programma di Italia1 ha decisamente deluso le aspettative della rete in termini di ascolti, che ha dovuto subito intervenire per correre ai ripari. La trasmissione condotta da Aurora Ramazzotti ed Alvin non andrà quindi in onda su Italia1 lunedì 18 ottobre 2021 con il suo slot in prima serata già riempito da Mediaset con un film. Mystery Land – La grande favola: brusco stop per il programma di Alvin ed Aurora Ramazzotti Una favola d’amore mai sbocciata quella tra il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021)– Ladell’ignoto chiude i battenti o quantomeno si prende una pausa di riflessione. Nei primi due appuntamenti il nuovo programma di Italia1 ha decisamente deluso le aspettative della rete in termini di ascolti, che ha dovuto subito intervenire per correre ai ripari. La trasmissione condotta daednon andrà quindi in onda su Italia1 lunedì 18 ottobre 2021 con il suo slot in prima serata già riempito da Mediaset con un film.– La: brusco stop per il programma diedUnad’amore maiquella tra il ...

