Metropolitana di Napoli | uomo si lancia sotto un treno in corsa e muore

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Anm #Napoli, controlli green pass: nessun disagio - - mattinodinapoli : Green pass, funzionano anche bus, metropolitana e funicolari Anm - crystalmethss : ieri un ragazzo è morto sotto un treno della metropolitana a napoli e le persone cesse che erano lì si sono messe a… - salernonotizie : Choc in Campania, uomo travolto da metropolitana a Napoli - francobus100 : Metropolitana di Napoli, uomo cade sui binari mentre arriva il treno: morto in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Metropolitana Napoli

Un uomo è morto in ospedale dopo essere stato investito ieri da un treno della linea 1 delladi. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 alla stazione 'Quattro giornate'. Secondo una prima ricostruzione dell' ANM l' uomo si sarebbe gettato sui binari poco prima dell' ...Servizio regolare sulle linee bus,e funicolari gestite da Anm, Azienda napoletana mobilità, nel primo giorno di green ... situazione regolare nei porti die Salerno LA ...Corrado (Senato, Gruppo Misto – Commissione Cultura) - Sulla demolizione della Dogana Aragonese di Marigliano (NA) ...Oggi, 15 ottobre, anche in Campania il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori. A Napoli, Anm riferisce che il trasporto pubblico non ha subito disagi, così come anche l’Eav, dove solo il 2% ...