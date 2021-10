Matteo Diamante contro Awed. Dopo l’Isola dei Famosi si accende lo scontro: “Awed? Mai più visto e sentito” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Matteo Diamante e Awed hanno sempre avuto un ottimo rapporto, soprattutto durante il periodo in Honduras per l‘Isola dei Famosi, o almeno così è sembrato fino alla finale e ad oggi, da diverse settimane si rincorrono voci sul fatto che questo solido rapporto di amicizia sembri essere scricchiolante se non addirittura alla fine. È stato proprio Matteo Diamante a fugare ogni dubbio con una vera e propria stoccata all’ormai, potremmo dire, ex amico Awed. Non solo il rapporto con Awed, Matteo Diamante ha anche parlato del suo lavoro e dei suoi progetti ma, soprattutto del programma televisivo al quale gli piacerebbe davvero partecipare un giorno. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021)hanno sempre avuto un ottimo rapporto, soprattutto durante il periodo in Honduras per l‘Isola dei, o almeno così è sembrato fino alla finale e ad oggi, da diverse settimane si rincorrono voci sul fatto che questo solido rapporto di amicizia sembri essere scricchiolante se non addirittura alla fine. È stato proprioa fugare ogni dubbio con una vera e propria stoccata all’ormai, potremmo dire, ex amico. Non solo il rapporto conha anche parlato del suo lavoro e dei suoi progetti ma, soprattutto del programma televisivo al quale gli piacerebbe davvero partecipare un giorno. ...

