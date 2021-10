Cofferati | «Stessa consapevolezza del 2002 | una risposta di massa alla violenza»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sergio Cofferrati, lei il 23 marzoportò in piazza 3 milioni di persone a pochi giorni dall’assassinio di Marco Biagi. Con le dovute proporzioni, la delicatezza della piazza di oggi è simile. È passato in Cgil per dare consigli a Landini? Nessun consiglio, non ne ha bisogno. Così come non ne hanno bisogno Cgil, Cisl e Uil che sono organizzazioni abituate a tenere manifestazione nei momenti più delicati della storia della repubblica. Sono qui oggi solo per dare solidarietà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.