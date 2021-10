Bellezza: nel post-Covid crescita a 2 cifre per trattamenti e ritocchi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Labitalia) - 'Effetto Covid' sulla Bellezza: sempre più italiani si sottopongono a trattamenti estetici e chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto, + 25% nel 2020 rispetto al 2019 e +35-40% nel 2021. Un vero e proprio boom per la medicina estetica, che può anche essere una risposta allo stress da pandemia o una conseguenza del maggior tempo passato in casa o un'eredità delle molte ore spese su zoom a contatto con tutorial, modelle e vip. Ne parla a Welfair (www.romawelfair.it) – la manifestazione digitale organizzata da Fiera Roma e dedicata a benessere, salute qualità della vita e a come cambiano stili di vita e abitudini in questi settori post pandemia, online oggi e domani – la dottoressa Annalisa Pizzetti, dermatologa e medico della Bellezza. “In tutta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Labitalia) - 'Effetto' sulla: sempre più italiani si sottopongono aestetici e chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto, + 25% nel 2020 rispetto al 2019 e +35-40% nel 2021. Un vero e proprio boom per la medicina estetica, che può anche essere una risa allo stress da pandemia o una conseguenza del maggior tempo passato in casa o un'eredità delle molte ore spese su zoom a contatto con tutorial, modelle e vip. Ne parla a Welfair (www.romawelfair.it) – la manifestazione digitale organizzata da Fiera Roma e dedicata a benessere, salute qualità della vita e a come cambiano stili di vita e abitudini in questi settoripandemia, online oggi e domani – la dottoressa Annalisa Pizzetti, dermatologa e medico della. “In tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Bellezza nel Angelo Giordano e l'Orchestra Femminile del Mediterraneo a Pescara PESCARA " Prosegue con successo la rassegna concertistica Note di Bellezza, organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara - Penne, in collaborazione con l'Orchestra ... nel 2016 vince il premio "Nausica ...

64esima edizione di World Press Photo Exhibition Sono scatti eccezionali quelli che potrete ammirare nel Teatro Margherita di Bari nel prossimo mese,... Una bellezza e una verità di cui tutti noi abbiamo bisogno, oggi più che mai ". Fitto anche il ...

Valmont: il nuovo elisir di bellezza ricavato dal Dna dello storione Forbes Italia STORIA E OSPITALITÁ AL CASTELLO DI CASOLE BELMOND Highlights - Un esteta come Luchino Visconti, alla costante ricerca della bellezza in tutte le sue forme ed espressioni, non poteva non amare questo luogo ameno e affas - Luca Bonacini ...

CAVALLINO BIANCO FAMILY SPA GRAND HOTEL: L’INVERNO NEL CASTELLO INCANTATO Primo piano - Inverno fa rima con Ortisei, che nel periodo delle feste si tinge dei colori del Natale, trasformandosi in un luogo magico. Al cospetto delle Dolomiti e de - Redazione James ...

