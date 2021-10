Attivato canale MISE via WhatsApp per assistenza sui bonus per tv/decoder (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli italiani sempre più pronti all’arrivo della Nuova TV Digitale! Secondo gli ultimi dati del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornati al 1° ottobre, sono 1.215.420 i contributi erogati, di cui 1.032.649 per l’acquisto di nuove TV e 182.771 per... Leggi su digital-news (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli italiani sempre più pronti all’arrivo della Nuova TV Digitale! Secondo gli ultimi dati del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornati al 1° ottobre, sono 1.215.420 i contributi erogati, di cui 1.032.649 per l’acquisto di nuove TV e 182.771 per...

Advertising

digitalsat_it : Attivato canale @MISE_GOV via #WhatsApp per assistenza sui bonus per tv/decoder - digitalsat_it : RT @Aless_Digitale: Attivato canale MISE via WhatsApp per assistenza sui bonus per tv/deocoder. Info: - Aless_Digitale : Attivato canale MISE via WhatsApp per assistenza sui bonus per tv/deocoder. Info: - digitalsat_it : Attivato canale MISE via WhatsApp per assistenza sui bonus per tv/deocoder - zazoomblog : Attivato canale MISE via WhatsApp per assistenza sui bonus per tv-deocoder - #Attivato #canale #WhatsApp -