EVVIVA, ANCORA PERSONE X BENE - PISTOIA, UOMO RUBA BRIOCHE DA BAR POI LASCIA BIGLIETTINO CON 10 EURO DENTRO: A PISTOIA, UN UOMO RUBA DELLE BRIOCHE DA UN BAR MA POI LASCIA UN BIGLIETTINO ANONIMO CON... A #Mattino5 la storia di un uomo disperato a Pistoia: ruba i cornetti e scrive 'Scusate avevo fame'. Il barista o…

BRIOCHES Da www.leggo.it Aveva rubato delle brioche in un bar perché aveva fame. Ma non appena ha avuto dei soldi ha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro: 'Buongiorno, mi scusi, l'altra ...E' la storia di unche non aveva soldi per pagare la colazione, ma che il giorno dopo ha ... La storia a lieto fine è accaduta in un bar di, dove il titolare ha trovato un biglietto ...Pistoia. Era uno dei commercialisti più apprezzati ... «Una professionalità eccezionale – si legge nella nota della società – e un uomo sempre disponibile al confronto, al dialogo.Si delineano contorni sempre più foschi intorno alla morte di Massimiliano Benigno, il 47enne investito e trovato senza vita all'alba dell'11 ottobre a ...