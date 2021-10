Venom - La furia di Carnage, la recensione: Eddie Brock e Venom protagonisti di un buddy movie (Di giovedì 14 ottobre 2021) La recensione di Venom - La furia di Carnage: il nuovo film con Tom Hardy diretto da Andy Serkis, in uscita al cinema il 14 ottobre, è costruito come se fosse un buddy movie, e se lo consideriamo così, è godibile e divertente. "Don Chisciotte e Sancho Panza erano due persone con due visioni diverse del mondo. A volte non andavano d'accordo, altre sì". La recensione di Venom - La furia di Carnage, il nuovo film con Tom Hardy diretto da Andy Serkis, in uscita al cinema il 14 ottobre, inizia da questa scena. Davanti a una statua che raffigura i famosi personaggi di Cervantes, Eddie Brock sta parlando con Venom, la creatura ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladi- Ladi: il nuovo film con Tom Hardy diretto da Andy Serkis, in uscita al cinema il 14 ottobre, è costruito come se fosse un, e se lo consideriamo così, è godibile e divertente. "Don Chisciotte e Sancho Panza erano due persone con due visioni diverse del mondo. A volte non andavano d'accordo, altre sì". Ladi- Ladi, il nuovo film con Tom Hardy diretto da Andy Serkis, in uscita al cinema il 14 ottobre, inizia da questa scena. Davanti a una statua che raffigura i famosi personaggi di Cervantes,sta parlando con, la creatura ...

