Torino, Rodriguez alle prese con un lieve trauma contusivo alla gamba (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Torino potrebbe non avere a disposizione Rodriguez, contro il Napoli. Il club piemontese ha diramato il report dell’allenamento odierno, da cui risulta che il difensore ha svolto accertamenti dopo l’infortunio subito in Nazionale. Sarebbe emerso un lieve trauma contusivo alla gamba sinistra. Oggi ha svolto una parte del programma insieme ai compagni, ed ha finito la sessione con un training individuale. Juric lo monitorerà fino all’ultimo momento prima delle convocazioni “In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre Rodriguez – post lieve trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilpotrebbe non avere a disposizione, contro il Napoli. Il club piemontese ha diramato il report dell’namento odierno, da cui risulta che il difensore ha svolto accertamenti dopo l’infortunio subito in Nazionale. Sarebbe emerso unsinistra. Oggi ha svolto una parte del programma insieme ai compagni, ed ha finito la sessione con un training individuale. Juric lo monitorerà fino all’ultimo momento prima delle convocazioni “In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre– postsinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma ...

Advertising

DiMarzio : Problemi per #Rodriguez del @TorinoFC_1906 , le sue condizioni in vista della partita contro il @sscnapoli - napolista : Torino, Rodriguez alle prese con un lieve trauma contusivo alla gamba Il calciatore verrà monitorato da Juric fino… - cn1926it : Verso #NapoliTorino: #Juric dovrà rinunciare anche a #Rodriguez? - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Problemi per #Rodriguez del @TorinoFC_1906 , le sue condizioni in vista della partita contro il @sscnapoli - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Problemi per #Rodriguez del @TorinoFC_1906 , le sue condizioni in vista della partita contro il @sscnapoli -