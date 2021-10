Migranti respinti in Libia, a Napoli una sentenza storica (Di giovedì 14 ottobre 2021) Era il 30 luglio 2018: la nave Asso Ventotto, della compagnia italiana Augusta Offshore, prese a bordo dei naufraghi trovati su un gommone in acque internazionali. Erano 101 persone secondo la nave, 108 secondo le vittime. Tra di loro cinque donne incinte e cinque bambini. La nave sbarcò tutti nel porto di Tripoli, con l’ausilio della motovedetta libica Ras El Jadir. IL RESPINGIMENTO sarebbe rimasto segreto se la nave della Ong Open Arms non avesse captato e registrato le conversazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Era il 30 luglio 2018: la nave Asso Ventotto, della compagnia italiana Augusta Offshore, prese a bordo dei naufraghi trovati su un gommone in acque internazionali. Erano 101 persone secondo la nave, 108 secondo le vittime. Tra di loro cinque donne incinte e cinque bambini. La nave sbarcò tutti nel porto di Tripoli, con l’ausilio della motovedetta libica Ras El Jadir. IL RESPINGIMENTO sarebbe rimasto segreto se la nave della Ong Open Arms non avesse captato e registrato le conversazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

