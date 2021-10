Green pass: ecco circolare Consulenti del lavoro con modelli per attuazione obbligo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Labitalia) - Dalla norma all'applicazione pratica grazie alla modulistica necessaria per far fronte all'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro. La circolare di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro n. 15 di oggi 14 ottobre 2021 dal titolo 'Green pass, i documenti applicativi', guida i Consulenti del lavoro e gli imprenditori negli adempimenti che costituiscono le basi fondamentali della corretta applicazione degli obblighi conseguenti alla disciplina in vigore: la policy organizzativa, la delega all'incaricato, l'informativa. Esemplificazioni da usare come base su cui elaborare la documentazione aziendale, aggiungendo o eliminando contenuti secondo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Labitalia) - Dalla norma all'applicazione pratica grazie alla modulistica necessaria per far fronte all'entrata in vigore dell'dinei luoghi di. Ladi Fondazione studi deideln. 15 di oggi 14 ottobre 2021 dal titolo ', i documenti applicativi', guida idele gli imprenditori negli adempimenti che costituiscono le basi fondamentali della corretta applicazione degli obblighi conseguenti alla disciplina in vigore: la policy organizzativa, la delega all'incaricato, l'informativa. Esemplificazioni da usare come base su cui elaborare la documentazione aziendale, aggiungendo o eliminando contenuti secondo le ...

