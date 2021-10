EMILY NORTON È IL NUOVO SINGOLO DI TRUNCHELL, ETC., UN BRANO CRUDO E DIRETTO CHE DISTURBA LE COSCIENZE PER SMUOVERLE (Di giovedì 14 ottobre 2021) Raccontare il male, la dimensione oscura e crudele del mondo in una canzone: questo è l’obiettivo di “EMILY NORTON”, il NUOVO SINGOLO di TRUNCHELL, Etc., che attraverso la componente più cruda e diretta del linguaggio rap, punta i riflettori su una malignità che, per essere esorcizzata, scongiurata, deve prima essere colta, svelata. Ascolta su Spotify. Intriso di barre cupe, esplicite e brutali, avvolte da un flow potente ed incisivo che si staglia su una produzione rap-rock oscura – curata da Gaedi -, densa di suspense, di inquietudine e volutamente statica e iterativa, il BRANO attinge alla famiglia londinese dei NORTON, nota come “La famiglia del Diavolo”, per dare un volto alla follia, alla violenza, e così riconoscerla, facendo i conti con sé stessi e con le ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Raccontare il male, la dimensione oscura e crudele del mondo in una canzone: questo è l’obiettivo di “”, ildi, Etc., che attraverso la componente più cruda e diretta del linguaggio rap, punta i riflettori su una malignità che, per essere esorcizzata, scongiurata, deve prima essere colta, svelata. Ascolta su Spotify. Intriso di barre cupe, esplicite e brutali, avvolte da un flow potente ed incisivo che si staglia su una produzione rap-rock oscura – curata da Gaedi -, densa di suspense, di inquietudine e volutamente statica e iterativa, ilattinge alla famiglia londinese dei, nota come “La famiglia del Diavolo”, per dare un volto alla follia, alla violenza, e così riconoscerla, facendo i conti con sé stessi e con le ...

