Draghi non deroga sul green pass. “È la nostra pacificazione”. Si prepara la legge di Bilancio (Di giovedì 14 ottobre 2021) C’è forse un governo che ha dichiarato guerra? C’è forse un governo che ha detto “vaccinatevi e tacete”? Il governo ha forse imposto l’obbligo vaccinale? Eppure c’era chi lo desiderava, chi lo pretendeva: “Presidente, vada avanti. Di più, di più”. Che grande equivoco! Un governo di pacificazione nazionale ha già la pace nel suo statuto. Ieri, una parola ha scalato la classifica del nostro lessico. Questa parola è “pacificazione”. E’ sembrata così elegante che Matteo Salvini, ricevuto a Palazzo Chigi da Mario Draghi, l’ha ripetuta: “Caro presidente, ti propongo la pacificazione nazionale”. Si è sentito rispondere che il green pass è la carta dell’armistizio, l’incrocio tra l’egemonia e l’incoscienza. Il governo non è entrato nell’ora del ripensamento. I tamponi non saranno gratuiti. Si ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) C’è forse un governo che ha dichiarato guerra? C’è forse un governo che ha detto “vaccinatevi e tacete”? Il governo ha forse imposto l’obbligo vaccinale? Eppure c’era chi lo desiderava, chi lo pretendeva: “Presidente, vada avanti. Di più, di più”. Che grande equivoco! Un governo dinazionale ha già la pace nel suo statuto. Ieri, una parola ha scalato la classifica del nostro lessico. Questa parola è “”. E’ sembrata così elegante che Matteo Salvini, ricevuto a Palazzo Chigi da Mario, l’ha ripetuta: “Caro presidente, ti propongo lanazionale”. Si è sentito rispondere che ilè la carta dell’armistizio, l’incrocio tra l’egemonia e l’incoscienza. Il governo non è entrato nell’ora del ripensamento. I tamponi non saranno gratuiti. Si ...

