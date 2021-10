Cosa sappiamo dell’attentatore che ha ucciso 5 persone con arco e frecce in Norvegia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Durante la sera del 13 ottobre 2021, intorno alle ore 18:13, un uomo si è presentato armato di arco e frecce presso un negozio di alimentari di Konsberg, in Norvegia. Avrebbe ferito due persone e ucciso almeno 5 tra i 50 e i 70 anni di età, ma non si conosce il numero preciso dato che la Polizia non ha tutt’ora diramato il conteggio esatto delle vittime. L’uomo è stato arrestato intorno alle ore 18:47 e portato dagli agenti presso il centro detentivo di Drammen. Non si conosce la reale identità dell’attentatore. Sui social sono circolati diversi nomi, come quello di un tale Rainer Winklarson, non confermato dalle autorità. La Polizia, al fine di contrastare la diffusione di notizie infondate, ha rilasciato alcune informazioni sull’uomo senza però rivelarne il nome: si tratterebbe di ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Durante la sera del 13 ottobre 2021, intorno alle ore 18:13, un uomo si è presentato armato dipresso un negozio di alimentari di Konsberg, in. Avrebbe ferito duealmeno 5 tra i 50 e i 70 anni di età, ma non si conosce il numero preciso dato che la Polizia non ha tutt’ora diramato il conteggio esatto delle vittime. L’uomo è stato arrestato intorno alle ore 18:47 e portato dagli agenti presso il centro detentivo di Drammen. Non si conosce la reale identità. Sui social sono circolati diversi nomi, come quello di un tale Rainer Winklarson, non confermato dalle autorità. La Polizia, al fine di contrastare la diffusione di notizie infondate, ha rilasciato alcune informazioni sull’uomo senza però rivelarne il nome: si tratterebbe di ...

