Atp Finals, ipotesi ripescaggio per Jannik Sinner a Torino e i dubbi di Novak Djokovic (Di giovedì 14 ottobre 2021) Difficile, molto difficile. La sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells ha complicato il cammino eventuale di Jannik Sinner verso le ATP Finals. Il ko contro l'americano Taylor Fritz, infatti, ha messo nelle condizioni l'altoatesino di non recuperare quei punti nei confronti di chi lo precede. Attualmente, considerando già out Rafael Nadal (n.8 della Race) per infortunio, gli ultimi due posti utili sono occupati dal norvegese Casper Ruud (3015) e dal polacco Hubert Hurkacz (2995), rispettivamente n.7 e n.9 della classifica di rendimento del 2021 qualificante all'evento (top-8). Lo scandinavo, come Sinner, è stato eliminato dal torneo californiano, mentre Hurkacz è nei quarti e ha la possibilità di continuare la propria ascesa. Jannik, con i suoi 2595 punti, pertanto ha un ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Finals L'altro girone di Davis: occhio a Croazia e Australia Non c'è solo l'Italia, nella Davis che farà tappa a Torino dopo le Nitto ATP Finals. Insieme al girone degli azzurri (E), che comprende anche Stati Uniti e Colombia, c'è infatti anche un altro raggruppamento (il D) in programma all'ombra della Mole, che peraltro promette ...

Matteo Berrettini sfata tabù dopo blackout: "E' una questione mentale" ... Berrettini su Sinner: è impressionante Il numero 7 al mondo ha commentato anche la stagione di Jannik Sinner e la sua rincorsa alle Atp Finals : Riguardo al derby sfumato agli ottavi di finale di ...

Classifica ATP Race 2021: per Jannik Sinner si fa davvero dura verso le Finals di Torino OA Sport Race to Torino: nove contendenti per quattro posti. Berrettini-Rublev vicini alle Finals L’argentino ha pressato sin da subito il suo avversario, breakkando Ruud nel primo game. Procede a targhe alterne la corsa verso le ATP Finals di Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Anche per lui come il no ...

Classifica ATP Race 2021: per Jannik Sinner si fa davvero dura verso le Finals di Torino Una sconfitta dura da digerire, che complica (e non poco) il cammino verso il sogno delle ATP Finals di Torino. L’altoatesino nella Classifica Race, quella che fa testo e che conta tutti i punti accum ...

