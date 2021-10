Ambra, e la consegna del Tapiro: sui social si schierano tutti con lei: da Selvaggia Lucarelli a Francesca Barra (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pioggia di solidarietà per Ambra Angiolini che ieri ha ricevuto il Tapiro d?Oro dalle mani di Valerio Staffelli per la fine della sua relazione con l'allenatore della Juve... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pioggia di solidarietà perAngiolini che ieri ha ricevuto ild?Oro dalle mani di Valerio Staffelli per la fine della sua relazione con l'allenatore della Juve...

Advertising

FBiasin : “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo ac… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - aperegina61 : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - roma_paoletta : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - Silvanella8 : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… -