Travolta sulla strada, Emanuela muore a 11 anni. Ore difficili, poi l’epilogo più triste (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Padova, un’intera comunità sotto choc. A perdere la vita nel tragico incidente è Emanuela Brahj, 11 anni, residente a Reschigliano, frazione del comune di Campodarsego. Una lotta, per la piccola, durata due giorni tra la vita e la morte, poi purtroppo la tragica costatazione del decesso. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 19 di lunedì, quando Emanuela si trovava in sella alla sua bicicletta, all’incrocio tra via Papa Luciani e via Pontarola, a Reschigliano. Emanuela stava rincasando quando è stata investita da un furgone Mercedes guidato da un 36enne. A lanciare l’allarme proprio il conducente del mezzo, davanti all’immagine della piccola stesa sull’asfalto. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del Suem 118 e della polizia stradale di Piove di Sacco. Emanuela ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Padova, un’intera comunità sotto choc. A perdere la vita nel tragico incidente èBrahj, 11, residente a Reschigliano, frazione del comune di Campodarsego. Una lotta, per la piccola, durata due giorni tra la vita e la morte, poi purtroppo la tragica costatazione del decesso. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 19 di lunedì, quandosi trovava in sella alla sua bicicletta, all’incrocio tra via Papa Luciani e via Pontarola, a Reschigliano.stava rincasando quando è stata investita da un furgone Mercedes guidato da un 36enne. A lanciare l’allarme proprio il conducente del mezzo, davanti all’immagine della piccola stesa sull’asfalto. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del Suem 118 e della poliziale di Piove di Sacco....

Ultime Notizie dalla rete : Travolta sulla Travolta da un pancale, operaia muore 40 giorni dopo l'incidente ...decesso della 58enne Tiziana Bruschi La procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla ... Secondo le prime ricostruzioni, l'operaia sarebbe stata travolta nel magazzino della ditta da un ...

Rimini. Il giallo dell'incidente: esposto in procura contro pirata La donna, che viaggiava in bici, è stata travolta mercoledì scorso 6 ottobre a Rimini, alle 10 del ...è il fatto che sono state rilevate delle contraddizioni nel racconto dei primi soccorritori sulla ...

Pisa, travolta e uccisa sulla pista ciclabile: all'investitore non era stata rinnovata la patente La Repubblica Firenze.it Morta in ospedale magazziniera che fu travolta da pancale (ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Una donna di 58 anni che il 2 settembre fu travolta da un pancale nel ... i traumi e le lesioni subiti nell'incidente sul lavoro che avvenne in una ditta di stampaggio ...

Morta in ospedale la magazziniera che fu travolta da un pancale Una donna di 58 anni che il 2 settembre fu travolta da un pancale nel magazzino dell'azienda dove lavorava, è morta adesso in ospedale a Careggi (Firenze) dopo settimane di ricovero per i traumi e le ...

