Tornano i Non Allineati. E la loro conferenza ci riguarda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le parabole discendenti attirano come se non più di quelle ascendenti, in particolare se riguardano vicende umane. Politiche o sportive, poco cambia. Di Diego Armando Maradona il tramonto ha riempito le cronache proprio perché tragico. Di altri personaggi storici, da Napoleone Bonaparte allo Zar Nicola II a Saddam Hussein, i non addetti ai lavori amano leggere soprattutto del triste epilogo. Gli ultimi giorni nel bunker di Adolf Hitler e Eva Braun incuriosiscono ancora nonostante decine di documentari e film dedicati all’episodio (su tutti, l’imperdibile Die Falle con un epico Bruno Ganz). Similmente, ad appassionare può essere la storia del declino di imperi (dal Romano all’Ottomano), Statualità (dall’U alla Jugoslavia alla DDR) o anche solo di importanti fasi storiche. Come nel caso dell’interesse che ancora circonda la fine del bipolarismo, ovvero della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le parabole discendenti attirano come se non più di quelle ascendenti, in particolare seno vicende umane. Politiche o sportive, poco cambia. Di Diego Armando Maradona il tramonto ha riempito le cronache proprio perché tragico. Di altri personaggi storici, da Napoleone Bonaparte allo Zar Nicola II a Saddam Hussein, i non addetti ai lavori amano leggere soprattutto del triste epilogo. Gli ultimi giorni nel bunker di Adolf Hitler e Eva Braun incuriosiscono ancora nonostante decine di documentari e film dedicati all’episodio (su tutti, l’imperdibile Die Falle con un epico Bruno Ganz). Similmente, ad appassionare può essere la storia del declino di imperi (dal Romano all’Ottomano), Statualità (dall’U alla Jugoslavia alla DDR) o anche solo di importanti fasi storiche. Come nel caso dell’interesse che ancora circonda la fine del bipolarismo, ovvero della ...

Advertising

ilfoglio_it : Sabato il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino non sarebbe dovuto stare sul palco No green pass a incit… - ilfoglio_it : Il 'caso Castellino' davvero curioso. Come risulta nelle relazioni arrivate al Viminale, il leader di #ForzaNuova,… - LiciaRonzulli : Questa cartello sarà solo un brutto ricordo! Cinema, teatri e luoghi di cultura tornano con la capienza al 100%. To… - Since_in_1981 : @MignottAir @MinolloO I conti non tornano - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: 'Non si è suicidato, è stato ucciso'. Audio choc di Pittelli su #DavidRossi. #LeIene tornano a bomba sul caso della mor… -