Ti Sento, Rocco Siffredi in lacrime: “Mio fratello morto quando avevo 6 anni, per un anno mia madre mise sul tavolo il cibo anche per lui” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “avevo promesso a mia moglie di non emozionarmi”. Rocco Siffredi a “Ti Sento” piange come una fontana. Commosso, con gli occhi arrossati e la mandibola tremolante, la pornostar italiana più conosciuta al mondo finisce subito nel dondolante meccanismo confidenziale del programma di Pierluigi Diaco. Uno fronte all’altro, Siffredi e Diaco, si mettono a guardare le immagini di Rocco bambino e ragazzo. Finita la carrellata l’attore comincia a commuoversi. Diaco lascia che l’occhio si inumidisca per parecchi secondi poi ecco l’affondo: “Ti conosco personalmente e so che sei uno che in privato si emoziona tantissimo”. Siffredi è pronto allora per aprire il bagaglio della memoria personale che riguarda un tragico fatto accaduto quando era bambino: la morte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “promesso a mia moglie di non emozionarmi”.a “Ti” piange come una fontana. Commosso, con gli occhi arrossati e la mandibola tremolante, la pornostar italiana più conosciuta al mondo finisce subito nel dondolante meccanismo confidenziale del programma di Pierluigi Diaco. Uno fronte all’altro,e Diaco, si mettono a guardare le immagini dibambino e ragazzo. Finita la carrellata l’attore comincia a commuoversi. Diaco lascia che l’occhio si inumidisca per parecchi secondi poi ecco l’affondo: “Ti conosco personalmente e so che sei uno che in privato si emoziona tantissimo”.è pronto allora per aprire il bagaglio della memoria personale che riguarda un tragico fatto accadutoera bambino: la morte di ...

