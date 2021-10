Theo Hernandez positivo al Covid-19 | il Milan perde pezzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Piove sul bagnato per ildi Stefano Pioli che continua areimportanti.è risultato essereal-19 dopo il test del tampone. Una notizia fortemente negativa, per il ragazzo che comunque sta bene e per i rossoneri, che si aggiunge alla brutta situazione che sta vivendo in questo momento Mike Maignan, estremo difensore francese del Diavolo. Il numero uno sarà sottoposto a una artroscopia che verrà eseguita dal Professor Loris Pegoli per colpa di un dolore costante al polso sinistro. La degenza potrebbe essere vicina ai due mesi. I due transalpini, così, si uniscono agli infortunati Davide Calabria, Junior Messias e Daniel Maldini: una piccola ecatombe che inizia a preoccupare in casa. ...