Rocco Siffredi commosso a Ti Sento nel ricordo della morte di suo fratello (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un Rocco Siffredi commosso, quello che compare alle telecamere di Ti Sento. Di fronte al conduttore Pierluigi Diaco non riesce a trattenere la commozione quando ricorda la morte di suo fratello. Il dramma del fratello Claudio Claudio aveva 12 anni quando una crisi epilettica lo portò alla morte. In quel tempo Rocco Siffredi aveva 6 anni ed ha ancora il ricordo nitido di quei momenti terribili che il futuro pornodivo, ancora piccolo, in quel contesto faticava a capire. Quel giorno Rocco si trovava all’asilo e si accorse che qualcosa non andava quando all’uscita andò a prenderlo una vicina, non la sorella come sempre. Quando l’attore arrivò a casa si ritrovò in mezzo ai pianti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un, quello che compare alle telecamere di Ti. Di fronte al conduttore Pierluigi Diaco non riesce a trattenere la commozione quando ricorda ladi suo. Il dramma delClaudio Claudio aveva 12 anni quando una crisi epilettica lo portò alla. In quel tempoaveva 6 anni ed ha ancora ilnitido di quei momenti terribili che il futuro pornodivo, ancora piccolo, in quel contesto faticava a capire. Quel giornosi trovava all’asilo e si accorse che qualcosa non andava quando all’uscita andò a prenderlo una vicina, non la sorella come sempre. Quando l’attore arrivò a casa si ritrovò in mezzo ai pianti ...

GabrielReverol1 : RT @BlackXStallions: ?? ROCCO SIFFREDI ?? ?? Legendary Stallion ???? ?? - wellnessrain : RT @infoitcultura: Rocco Siffredi/ “Mi sento un papà inadeguato: faccio i po*no come posso educare?' - OptiMagazine : #RoccoSiffredi commosso a #TiSento nel ricordo della morte di suo fratello - infoitcultura : Rocco Siffredi/ “Mi sento un papà inadeguato: faccio i po*no come posso educare?' - infoitcultura : Rai 2, Rocco Siffredi si commuove per la madre e la perdita del fratello -